Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti''

Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, "Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali Bey diyerek geciktirdim. Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır, ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. ’Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını Taciz ettim’ demiyor, o da bunu yaptı şunu yaptı. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi.