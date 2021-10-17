Ece Ronay'dan taciz açıklaması: ''Şikayetimi tek şartla geri çekeceğimi söyledim''

Erbil’le yazışmalarını ifşa eden Ronay, o paylaşımların gündem yaratacağını tahmin edemediğini söyleyerek şunları anlattı: “Paylaşım yaparken bunun bu kadar büyüyeceğini düşünemedim. O beni tehdit etti, ben de paylaştım. Özür diler ve konu kapanır diye düşünmüştüm. Tek amacım; susmuyorum, tehdidinize boyun eğmiyorum demekti. İftira atmaya çalışsam, başka şeyler de söyleyebilirdim."