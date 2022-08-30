Ece Seçkin bikinili pozuna gelen yoruma cevap verdi: Sen avukat mısın?
Şarkıcı Ece Seçkin, eşi Çağrı Terlemez ile sözleri ve müziği Emrah Karakuyu, düzenlemeleri ise Ozan Çolakoğlu imzalı "Güzelim" adlı yeni şarkısını plajda çektiği bir kısa video ile duyurdu. Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin'e gelen yorum ünlü şarkıcıyı çileden çıkardı.
Ece Seçkin, "Güzelim" şarkısıyla ortamları kasıp kavurmayı hedefliyor. Seçkin şarkı hakkında, "Latin ruhu beni Ibiza’ya sürükledi. Yeni şarkımı ve klibimi burada kutladığım için çok mutluyum" demişti.
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Seçkin tatilde mavi bikinisini giyip pozlar verdi. Seçkin'in iddialı bikinisiyle verdiği pozlar ve klibinden yayınladığı bir kesit sosyal medyayı salladı.
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Ece Seçkin'in klibi de oldukça cesur görünüyordu. Bazı takipçiler buna takıldı ve bir takipçi de Seçkin'e "Kalça illa ki fotoda açık şekilde olacak şart gibi bir şey oldu bu bazı kızlarda" yorumunda bulundur.
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GELEN YORUM KIZDIRDI
Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" dedi.
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