Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla sosyal medyanın gündeminde!
Aman Aman, Dibine Dibine ve Adeyyo gibi şarkıların sahibi, şarkıcı Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla gündeme geldi.
Ece Seçkin, iç çamaşırsız bir şekilde derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.
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Seçkin, kasığına ve kalçasına kadar çıkan dekoltesiyle kimi takipçileri için adeta yürek hoplattı.
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Seçkin'in bazı takipçileri ise pozunu beğenmedi ve "Altına bir şey giymemişsin, bu ne ya?" gibi yorumlarda bulundu.
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Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunan Seçkin'in pozu şimdiye kadar 80 bini aşkın beğeni aldı.
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