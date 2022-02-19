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  4. Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla sosyal medyanın gündeminde!

Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla sosyal medyanın gündeminde!

Aman Aman, Dibine Dibine ve Adeyyo gibi şarkıların sahibi, şarkıcı Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla gündeme geldi.

Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla sosyal medyanın gündeminde! - Resim: 1

Ece Seçkin, iç çamaşırsız bir şekilde derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla sosyal medyanın gündeminde! - Resim: 2

Seçkin, kasığına ve kalçasına kadar çıkan dekoltesiyle kimi takipçileri için adeta yürek hoplattı.

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Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla sosyal medyanın gündeminde! - Resim: 3

Seçkin'in bazı takipçileri ise pozunu beğenmedi ve "Altına bir şey giymemişsin, bu ne ya?" gibi yorumlarda bulundu.

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Ece Seçkin derin dekolteli pozuyla sosyal medyanın gündeminde! - Resim: 4

Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunan Seçkin'in pozu şimdiye kadar 80 bini aşkın beğeni aldı.

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