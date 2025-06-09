Ece Seçkin derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medyada bir kullanıcı, ''Edep sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, özgürlük laiklik de var. Bu, bize sunulurken, verilirken, edebinizi unutun açıklıkla çıplaklığı birbirine karıştırın dememiş. Orada amaç, dövmeni mi göstermek miydi?'' dedi.