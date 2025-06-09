Ece Seçkin derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyanın diline düştü
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in derin bacak dekolteli elbisesi sosyal medyayı salladı. Seçkin'in, kendisini eleştiren takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, cesur sahne kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Bayram tatilinde sahne alan Ece Seçkin, derin yırtmaçlı mor bir elbise tercih etti. Ünlü şarkıcının pek çok takipçisi kıyafetin fazla açık olduğunu söyledi.
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Sosyal medyada bir kullanıcı, ''Edep sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, özgürlük laiklik de var. Bu, bize sunulurken, verilirken, edebinizi unutun açıklıkla çıplaklığı birbirine karıştırın dememiş. Orada amaç, dövmeni mi göstermek miydi?'' dedi.
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Ünlü şarkıcı ise, takipçisine; "Edep, sen ne güzel şeysin der susarım" şeklinde yanıt verdi.
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