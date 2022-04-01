Ece Seçkin derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle adeta Gülşen'e meydan okudu

Sarı lacivertli takımın aynı zamanda sıkı taraftarı olan Ece Seçkin, yirmi kişiden oluşan dev orkestrası ile Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Yunanca şarkılarından oluşan oldukça iddialı bir repertuvar eşliğinde izleyenlerden çok büyük alkış aldı.