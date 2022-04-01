Ece Seçkin derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle adeta Gülşen'e meydan okudu
Ece Seçkin, önceki akşam Kıbrıs'ta Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin balosunda sahneye çıkarken derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu.
Türk pop müziğinin zirvedeki isimlerinden Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi İtalya’dan getirttiği lacivert kumaşlara örülü altın sarısı işlemelerle özel olarak hazırlanan elbisesini paylaşan Ece Seçkin, sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.
Güzel pop yıldızı paylaşımına şu notları düştü; ‘’Klübüm için sahneye çıkmanın heyecanı ve gururuyla! Hazırım!
Konseri boyunca sarı lacivert renkler ile bütünleşerek sahnesinde adeta ışıl ışıl parlayan Ece Seçkin, göz alıcı performansı ile herkesi hayran bıraktı.
Sarı lacivertli takımın aynı zamanda sıkı taraftarı olan Ece Seçkin, yirmi kişiden oluşan dev orkestrası ile Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Yunanca şarkılarından oluşan oldukça iddialı bir repertuvar eşliğinde izleyenlerden çok büyük alkış aldı.