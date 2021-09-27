Ece Seçkin gelinliğini hediye etti
Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini gerçekleştirirken Seçkin gelinliğini hayranına hediye etti.
Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Yakınları ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı çift, Beykoz'daki bir mekanda hayatlarını birleştirmişti.
DEDİĞİNİ YAPTI
30 yaşındaki Seçkin, düğününden günler önce hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini dün akşam İzmir konserinin ardından hayranına armağan etti. Ünlü şarkıcı, sekiz hafta sonra dünyaevine girecek olan 25 yaşındaki Nurten adlı hayranıyla buluşma gününde duygusal anlar yaşadı.
Vücut ölçüleri olarak Ece Seçkin'i anımsatan ve gelinliği giydikten sonra aynadan gözlerini alamayan genç kız, mutluluğunu gizleyemedi. Ünlü şarkıcı ise heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.
"SANA ŞANS GETİRSİN"
Seçkin, paylaşımına; "Nurten bana haftalar önce ulaşmıştı. Hayalindeki gelinliği üstümde görünce çok heyecanlanmış. Vücut ölçülerini ve fotoğraflarını bana yolladı ve dün İzmir konserime geldi. Hakikaten bana bu kadar benzeyen bir gelin adayını görmek benim için de heyecan verici oldu.