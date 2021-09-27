Ece Seçkin gelinliğini hediye etti

"SANA ŞANS GETİRSİN"



Seçkin, paylaşımına; "Nurten bana haftalar önce ulaşmıştı. Hayalindeki gelinliği üstümde görünce çok heyecanlanmış. Vücut ölçülerini ve fotoğraflarını bana yolladı ve dün İzmir konserime geldi. Hakikaten bana bu kadar benzeyen bir gelin adayını görmek benim için de heyecan verici oldu.