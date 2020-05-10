Ece Seçkin: Salgın günlerinde unutulmaktan korkuyorum

Bu günlerde en büyük destekçisinin nişanlısı olduğunu söyleyen Seçkin, "O olmasa delirirdim" dedi. Ardından röportaja dahil olan Çağrı Terlemez, "Ece'nin takıntıları çok arttı. Aynı yeri defalarca siliyor. Bu tabii ki beni zorluyor. Bir tel saçım yere düşse geriliyorum. Hatta o mutlu olsun diye ondan önce kalkıp mutfağı temizliyorum."

