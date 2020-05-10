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  3. 10 Mayıs 2020 17:47

Ece Seçkin: Salgın günlerinde unutulmaktan korkuyorum

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Karantina günlerini anlatan Seçkin, itirafıyla herkesi şaşırttı.

Ece Seçkin: Salgın günlerinde unutulmaktan korkuyorum

Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak olan ve evinde vakit geçiren Ece Seçkin, bu süreçte neler yaptığını anlattı. Salgın günlerinde temizlik takıntısının daha da arttığını söyleyen Seçkin, günde 7 kez evi süpürüyorum dedi.

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Ece Seçkin: Salgın günlerinde unutulmaktan korkuyorum

Gözleri doldu
İlk kez bu kadar evde kaldığını söyleyen Ece Seçkin, normal hayat rutinindeki her şeyi çok özlediğini söyledi. Güzel şarkıcının bu sırada gözleri doldu.

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Ece Seçkin: Salgın günlerinde unutulmaktan korkuyorum

'Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsam ne yaparım diye düşünüyorum'
Karantina sürecinin uzaması halinde en çok korktuğu şeyin unutulmak olduğunu söyleyen şarkıcı, "Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsam ne yaparım diye düşünüyorum. Bundan korkuyorum. Sıfırdan başlarım herhalde" dedi.

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Ece Seçkin: Salgın günlerinde unutulmaktan korkuyorum

Bu günlerde en büyük destekçisinin nişanlısı olduğunu söyleyen Seçkin, "O olmasa delirirdim" dedi. Ardından röportaja dahil olan Çağrı Terlemez, "Ece'nin takıntıları çok arttı. Aynı yeri defalarca siliyor. Bu tabii ki beni zorluyor. Bir tel saçım yere düşse geriliyorum. Hatta o mutlu olsun diye ondan önce kalkıp mutfağı temizliyorum."

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