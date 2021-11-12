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  4. Ece Seçkin süper minisiyle New York sokaklarını da sosyal medyayı da salladı

Ece Seçkin süper minisiyle New York sokaklarını da sosyal medyayı da salladı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. New York caddelerinde poz veren Ece Seçkin o kareleri hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girmişti.

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Düğününün ardından işlerine odaklanan Seçkin, konser maratonuna hız verdi.

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Güzel şarkıcı bu defa New York caddelerinde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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