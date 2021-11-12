Ece Seçkin süper minisiyle New York sokaklarını da sosyal medyayı da salladı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. New York caddelerinde poz veren Ece Seçkin o kareleri hayranlarıyla paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girmişti.
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Düğününün ardından işlerine odaklanan Seçkin, konser maratonuna hız verdi.
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Güzel şarkıcı bu defa New York caddelerinde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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