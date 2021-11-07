Ece Seçkin süper minisiyle sahneyi de sosyal medyayı da salladı
Güzel şarkıcı Ece Seçkin sahne kıyafetiyle sosyal medyayı salladı. Sırtı açık süper mini tulum giyen Seçkin, hem şarkılarıyla hem de elbisesiyle nefes kesti.
Konserlerine hız kesmeden devam eden genç şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz gün sahneye iç çamaşırsız çıkan ünlü şarkıcı sosyal medyada epey konuşulmuştu.
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Bursa'daki konserine yine iddialı bir kıyafetle çıkan Seçkin, sosyal medyada sahne pozlarını paylaştı.
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Seçkin paylaşımına "Bana yeni düşmanlar lazım" notunu düştü.
Derin sırt dekolteli süper mini kıyafetiyle boy gösteren Seçkin'e sosyal medyada yorum yağdı.
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