Ece Seçkin tarzıyla Fenerbahçelilerden tam not aldı! Sarı lacivert elbise
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin bu çarşamba Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin düzenleyeceği etkinlikte sahne alacak.
Şarkıcı bu özel gece için sarı lacivert renklerde bir elbise diktirdi.
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'KULÜBÜM İÇİN SAHNEDE OLACAĞIM'
Ece Seçkin “Kulübüm için sahnede olacağım. Fenerbahçe için herkes en iyi performansını göstermeli.
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Umarım sezon sonu şampiyonluğu yaşayıp Fenerbahçe taraftarına da konser verebilirim” dedi.
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Öte yandan önceki günlerde mint yeşili mini etek ve ceket takımının altına giydiği fuşya Versace ayakkabılarıyla çok konuşulmuştu.
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