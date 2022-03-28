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  4. Ece Seçkin tarzıyla Fenerbahçelilerden tam not aldı! Sarı lacivert elbise

Ece Seçkin tarzıyla Fenerbahçelilerden tam not aldı! Sarı lacivert elbise

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ece Seçkin bu çarşamba Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin düzenleyeceği etkinlikte sahne alacak.

Ece Seçkin tarzıyla Fenerbahçelilerden tam not aldı! Sarı lacivert elbise - Resim: 1

Şarkıcı bu özel gece için sarı lacivert renklerde bir elbise diktirdi.

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Ece Seçkin tarzıyla Fenerbahçelilerden tam not aldı! Sarı lacivert elbise - Resim: 2

'KULÜBÜM İÇİN SAHNEDE OLACAĞIM'

Ece Seçkin “Kulübüm için sahnede olacağım. Fenerbahçe için herkes en iyi performansını göstermeli.

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Ece Seçkin tarzıyla Fenerbahçelilerden tam not aldı! Sarı lacivert elbise - Resim: 3

Umarım sezon sonu şampiyonluğu yaşayıp Fenerbahçe taraftarına da konser verebilirim” dedi.

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Ece Seçkin tarzıyla Fenerbahçelilerden tam not aldı! Sarı lacivert elbise - Resim: 4

Öte yandan önceki günlerde mint yeşili mini etek ve ceket takımının altına giydiği fuşya Versace ayakkabılarıyla çok konuşulmuştu.

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