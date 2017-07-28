Ece Seçkin terden sırılsıklam oldu

Konserden önce hayranlarıyla fotoğraf çektiren Ece Seçkin, başarılı olmak için azimli ve istikrarlı olmak gerektiğini belirterek, "İstikrar çok önemli. Ben çok çalışıyorum. Yapı olarak da çok çalışkan bir insanım. Tabii ki sevenlerimiz var, onlar bizi var ediyorlar. Başarımı onlara borçluyum" ifadelerini kullandı.



