Ece Seçkin terden sırılsıklam oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahneye çıkan Ece Seçkin, sıcaktan yakındı. Terden sırılsıklam olan ünlü şarkıcı, "Bu ne sıcak" dedi.
Manavgat'ta bulunan Starlight Resort Hotel'deki konserine başlarken sıcak nedeniyle sırılsıklam olduğunu anlatan Ece Seçkin, "Bu nasıl bir sıcak böyle? Adeta terden sırılsıklam oldum. Şu anda ıslanmış bulunmaktayım. Nasıl dayanacağız bilmiyorum. Artık bu akşam bol bol şarkılar, türküler. Zaman başka türlü geçmez çünkü Antalya'da" dedi.
Kısa süre önce klip çektiği ve önümüzdeki hafta televizyonlarda yayınlanmaya başlayacağını söylediği 'Sayın Seyirciler' adlı şarkısıyla hayranlarını coşturan Seçkin, yaklaşık 1.5 saat sahnede birbirinde hareketli şarkıları seslendirdi.
Konserden önce hayranlarıyla fotoğraf çektiren Ece Seçkin, başarılı olmak için azimli ve istikrarlı olmak gerektiğini belirterek, "İstikrar çok önemli. Ben çok çalışıyorum. Yapı olarak da çok çalışkan bir insanım. Tabii ki sevenlerimiz var, onlar bizi var ediyorlar. Başarımı onlara borçluyum" ifadelerini kullandı.