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Ece Seçkin transparan sahne kostümüyle nefes kesti

Özel bir gecede sahne alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, giydiği transparan sahne kıyafeti ile göz doldurdu.

Ece Seçkin transparan sahne kostümüyle nefes kesti - Resim: 1

Şarkıcı Ece Seçkin, konserlerinden fırsat bulup bir günlüğüne tatile çıktı.

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Ece Seçkin transparan sahne kostümüyle nefes kesti - Resim: 2

Mor bikinisiyle poz veren Seçkin, arka arkaya bu karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

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Ece Seçkin transparan sahne kostümüyle nefes kesti - Resim: 3

Seçkin, “Çok uzun zamandır sadece konser verdiğimi fark ettim. Bir günlük mola çok iyi geldi.” dedi.

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Ece Seçkin transparan sahne kostümüyle nefes kesti - Resim: 4

Dikkat çeken transparan elbise
Kısa mola sonrası yeniden start veren şarkıcı, Antalya Belek’teki bir otelde sahne aldı.

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