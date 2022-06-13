Ece Seçkin transparan sahne kostümüyle nefes kesti
Özel bir gecede sahne alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, giydiği transparan sahne kıyafeti ile göz doldurdu.
Şarkıcı Ece Seçkin, konserlerinden fırsat bulup bir günlüğüne tatile çıktı.
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Mor bikinisiyle poz veren Seçkin, arka arkaya bu karelerini hayranlarının beğenisine sundu.
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Seçkin, “Çok uzun zamandır sadece konser verdiğimi fark ettim. Bir günlük mola çok iyi geldi.” dedi.
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Dikkat çeken transparan elbise
Kısa mola sonrası yeniden start veren şarkıcı, Antalya Belek’teki bir otelde sahne aldı.
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