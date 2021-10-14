Ece Seçkin'den bomba yaratan itiraflar
Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından iddialı pozlar paylaşmaya devam ediyor.
Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Pembe elbiseli pozunu paylaşan Ece Seçkin, itirafıyla takipçilerini şaşırttı.
1 / 6
Ece Seçkin'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve mesaj geldi.
2 / 6
Ece Seçkin'in kıyafetleri takipçileri tarafından beğenilirken çocuk reyonundan giyinmesi şaşkınlık yarattı.
3 / 6
4 / 6