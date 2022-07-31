Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlattılar: Gerçekten berbat bir akım

"GERÇEKTEN BERBAT BİR AKIM"

Ece Seçkin daha sonra ise moraran boynunu paylaşarak "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama TikTok uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz.