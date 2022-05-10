Ece Seçkin'in annesi kızına benzerliği ile dikkat çekti

Düzcespor 3. Lig’de şampiyon oldu, tebrik ederim. Bu cumartesi de kentte büyük bir konserle şampiyonluğu kutlayacaklar. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin, “Kutlamalara ‘bayan’ şarkıcı getirmek Düzcespor’a ve Düzceli’ye yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir. Sınırları aşmayalım” şeklinde bir açıklama yaptı.