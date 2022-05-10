Ece Seçkin'in annesi kızına benzerliği ile dikkat çekti
İddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Ece Seçkin, annesine benzerliği ile dikkat çekti.
Düzcespor 3. Lig’de şampiyon oldu, tebrik ederim. Bu cumartesi de kentte büyük bir konserle şampiyonluğu kutlayacaklar. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin, “Kutlamalara ‘bayan’ şarkıcı getirmek Düzcespor’a ve Düzceli’ye yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir. Sınırları aşmayalım” şeklinde bir açıklama yaptı.
Bence yapıp yapacağına pişman olmuştur. Konseri verecek olan Ece Seçkin ona öyle bir cevap verdi ki; son yıllarda böyle kapak görülmemiştir. Önce, “Sayın Şahin, bayan değil KADIN!” diye başladı sözlerine Ece...
Sonra devam etti, “Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?"
Siz ‘kadın, müzik ve konser’ üçlemesine ‘sınırları aşmak’ diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin... Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz. KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ!”