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  4. Ece Seçkin'in iç çamaşırlı pozuna tepki yağdı

Ece Seçkin'in iç çamaşırlı pozuna tepki yağdı

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı şarkılar ile gündeme gelen Ece Seçkin, son pozu ile takipçilerinin bazılarından tepki aldı.

Ece Seçkin'in iç çamaşırlı pozuna tepki yağdı - Resim: 1

Müzik dünyasının sevilen ismi Ece Seçkin, dur durak bilmiyor.

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Ece Seçkin'in iç çamaşırlı pozuna tepki yağdı - Resim: 2

2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması ünlü şarkıcının müzik hayatında dönüm noktası oldu.

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Ece Seçkin'in iç çamaşırlı pozuna tepki yağdı - Resim: 3

2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. 

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Ece Seçkin'in iç çamaşırlı pozuna tepki yağdı - Resim: 4

Pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, paylaşımlarıyla ağızları açık bırakmaya devam ediyor.

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