Ece Seçkin'in iç çamaşırlı pozuna tepki yağdı
Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı şarkılar ile gündeme gelen Ece Seçkin, son pozu ile takipçilerinin bazılarından tepki aldı.
Müzik dünyasının sevilen ismi Ece Seçkin, dur durak bilmiyor.
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2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması ünlü şarkıcının müzik hayatında dönüm noktası oldu.
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2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı.
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Pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, paylaşımlarıyla ağızları açık bırakmaya devam ediyor.
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