Ece Sükan, Koton özel koleksiyonuyla büyülşedi
Türkiye’nin öncü moda markası Koton ve dünya çapında tanınan, moda-stil danışmanı ve kreatif direktör Ece Sükan’ın imza attığı iddialı koleksiyonun lansmanı iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.
Ece Sükan x Koton koleksiyonu, Feminen Power ve Nomadic Craft adlı iki temadan ve 49’u aksesuar olmak üzere toplam 169 parçadan oluşuyor.
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En moda parçaları bir arada sunan koleksiyonda, mayo ve aksesuar grubu da yer alıyor.
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Her tasarımın moda severlerin gardırobunun ikonik parçası olmaya aday koleksiyonda, Ece Sükan’ın moda zevkinin yansımaları da hissediliyor.
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Giyim tarzından yaşam alanına kadar stilini konuşturan, feminen ve modern kadına hitap eden Ece Sükan x Koton koleksiyonu, bu sezon gardıropların vazgeçilmezi oluyor.
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