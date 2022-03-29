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Ece Sükan, Koton özel koleksiyonuyla büyülşedi

Türkiye’nin öncü moda markası Koton ve dünya çapında tanınan, moda-stil danışmanı ve kreatif direktör Ece Sükan’ın imza attığı iddialı koleksiyonun lansmanı iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

Ece Sükan, Koton özel koleksiyonuyla büyülşedi - Resim: 1

Ece Sükan x Koton koleksiyonu, Feminen Power ve Nomadic Craft adlı iki temadan ve 49’u aksesuar olmak üzere toplam 169 parçadan oluşuyor. 

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Ece Sükan, Koton özel koleksiyonuyla büyülşedi - Resim: 2

En moda parçaları bir arada sunan koleksiyonda, mayo ve aksesuar grubu da yer alıyor.

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Ece Sükan, Koton özel koleksiyonuyla büyülşedi - Resim: 3

Her tasarımın moda severlerin gardırobunun ikonik parçası olmaya aday koleksiyonda, Ece Sükan’ın moda zevkinin yansımaları da hissediliyor. 

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Ece Sükan, Koton özel koleksiyonuyla büyülşedi - Resim: 4

Giyim tarzından yaşam alanına kadar stilini konuşturan, feminen ve modern kadına hitap eden Ece Sükan x Koton koleksiyonu, bu sezon gardıropların vazgeçilmezi oluyor. 

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