Ece Uslu bikinili pozlarıyla büyüledi
Ünlü oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı. 44 yaşındaki oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
Dayan Yüreğim dizisinde silikonları patladığı için sinir krizi geçirdiği iddia edilen oyuncu Ece Uslu, bikinili paylaşımıyla genç kızlara taş çıkardı.
1 / 7
Çeşme'deki yazlığında tatilinin keyfini siren sevilen oyuncu Instagram hesabından yazın olmazsa olmazı bikinili pozunu paylaştı. 44 yaşındaki Uslu, paylaşımına "En işe yaramayan günümüz, hiç gülmediğimiz gündür. Chesterfield" notunu yazdı.
2 / 7
Takipçileri Uslu'ya beğeni yağdırırken bir yandan da iltifat etmeyi ihmal etmediler. 44 yaşındaki Uslu'nun paylaşımında kusursuz fiziğine yorum yağdı.
3 / 7
Bazı kullanıcılar ise güzel oyuncunun silikon yaptırdığını iddia etti.
4 / 7