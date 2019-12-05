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  3. 05 Aralık 2019 15:36

Ece Vahapoğlu oğlu Efe’yi kucağına aldı

Ecce Vahapoğlu 2018 yılında Cihan Alpay ile nikah masasına oturmasından kısa bir süre sonra bebek beklediği müjdesini paylaşmıştı. Vahapoğlu'nun oğşu Efe geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vahapoğlu

Ece Vahapoğlu oğlu Efe’yi kucağına aldı

2018 yılında evlenen Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay'ın bebekleri Efe dünyaya geldi.

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Ece Vahapoğlu oğlu Efe’yi kucağına aldı

Ece Vahapoğlu doğum sonrası ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı ve şu mesajı yayınladı:

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Ece Vahapoğlu oğlu Efe’yi kucağına aldı

"Oğlumuz Efe dünyaya geldi. 2 Aralık'ta birbirimize kavuştuk. Kahramanım Efe ve babası canım kocam Cihan..."

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Ece Vahapoğlu oğlu Efe’yi kucağına aldı

HAMİLELİK SÜRECİNİ ADIM ADIM PAYLAŞMIŞTI Hamileliği boyunca fotoğraflarını ve tecrübelerini paylaşan Ece Vahapoğlu bir paylaşımında ''Beş ayda beş kilo aldım. Her sabah hamile yogası, pilates ve aerobik yaparak güne başlıyorum. Şimdi tatilde bol bol yüzüyorum.'' açıklamasıyla hamileyken bile nasıl formda kaldığını açıklamıştı.

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