Ece Vahapoğlu oğlu Efe’yi kucağına aldı
Ecce Vahapoğlu 2018 yılında Cihan Alpay ile nikah masasına oturmasından kısa bir süre sonra bebek beklediği müjdesini paylaşmıştı. Vahapoğlu'nun oğşu Efe geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vahapoğlu
"Oğlumuz Efe dünyaya geldi. 2 Aralık'ta birbirimize kavuştuk. Kahramanım Efe ve babası canım kocam Cihan..."
HAMİLELİK SÜRECİNİ ADIM ADIM PAYLAŞMIŞTI Hamileliği boyunca fotoğraflarını ve tecrübelerini paylaşan Ece Vahapoğlu bir paylaşımında ''Beş ayda beş kilo aldım. Her sabah hamile yogası, pilates ve aerobik yaparak güne başlıyorum. Şimdi tatilde bol bol yüzüyorum.'' açıklamasıyla hamileyken bile nasıl formda kaldığını açıklamıştı.