Ece Vahapoğlu oğlu Efe’yi kucağına aldı

HAMİLELİK SÜRECİNİ ADIM ADIM PAYLAŞMIŞTI Hamileliği boyunca fotoğraflarını ve tecrübelerini paylaşan Ece Vahapoğlu bir paylaşımında ''Beş ayda beş kilo aldım. Her sabah hamile yogası, pilates ve aerobik yaparak güne başlıyorum. Şimdi tatilde bol bol yüzüyorum.'' açıklamasıyla hamileyken bile nasıl formda kaldığını açıklamıştı.