Eda Ece bağış gecesinde doğal haliyle dikkat çekti
Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için bağış toplarken gecede Eda Ece'nin doğal hali dikkat çekti.
Binlerce insanımızı kaybettiğimiz iki büyük depremin ardından Türkiye Tek Yürek oldu. Ortak yayının yapıldığı dün gece pek çok ünlü ismi buluşturdu.
1 / 6
İş insanından kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklara kadar milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı.
2 / 6
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece de ortak yayında yer alan isimlerden biriydi.
3 / 6
Dizide makyajlı halini görmeye alışık olduğumuz Eda Ece depremzedeler için toplanan gecede doğal güzelliğiyle, ekrana çıktı.
4 / 6