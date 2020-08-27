Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine ayrıldı
Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yollarını ayırdı. Çift, sosyal medyadan birbirlerini silerken, ünlü oyuncunun paylaştığı mesaj ise dikkatlerden kaçmadı
Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinde kriz yaşadıktan aralarındaki buzları eriten çift, bir kez daha ayrıldı. Ece ve Tuncer, birbirlerini sosyal medyadan sildi.
Eda Ece dün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar."