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  3. 27 Ağustos 2020 15:15

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine ayrıldı

Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yollarını ayırdı. Çift, sosyal medyadan birbirlerini silerken, ünlü oyuncunun paylaştığı mesaj ise dikkatlerden kaçmadı

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine ayrıldı

Oyuncu Eda Ece, bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyordu.

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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine ayrıldı

Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinde kriz yaşadıktan aralarındaki buzları eriten çift, bir kez daha ayrıldı. Ece ve Tuncer, birbirlerini sosyal medyadan sildi.

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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine ayrıldı

Eda Ece dün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar."

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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yine ayrıldı

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