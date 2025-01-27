Eda Ece, Şakir Paşa Ailesi dizisine katıldı
Başarılı oyuncu Eda Ece, bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan "Şakir Paşa Ailesi" dizisine ressam Fahrelnissa Zeyd karakteriyle dahil oluyor. Ece, büyük bir imaj değişikliği yaparak saçlarını siyaha boyatacak.
Ekranların iddialı yapımlarından "Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler" dizisi, yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin çekim platosunda yaşanan yangın olayının ardından heyecan, kadroya katılan yeni isimlerle yeniden yükseldi.
Hande Altaylı'nın kaleme aldığı ve dönemin önemli figürlerini işleyen dizinin bu sezon 16 ya da 18 bölüm olarak planlandığı öğrenildi.
Yeni yayın döneminde zaman atlamasına sahne olacak yapımda, ailenin hikayesi farklı bir dönemle ekrana taşınacak. Zaman atlamasının ardından ailenin üyelerinden ressam Aliye Berger’e Hazal Kaya, ressam Fahrelnissa Zeyd’e ise başarılı oyuncu Eda Ece hayat verecek.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Eda Ece diziyle prensipte anlaşma sağladı. Fahrelnissa Zeyd karakteri için büyük bir imaj değişikliğine hazırlanan Ece’nin, siyah saçlı hali şimdiden merak uyandırdı.