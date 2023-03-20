Eda Ece'nin gelinliği hazır: Düğün için geri sayım başladı
Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Yıldız'a hayat veren Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Haziran ayında nikah masasına oturacak. Güzel oyuncunun gelinliği hazırlandı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece pek çok kez gelinlik giymişti. Güzel oyuncu bu kez gerçekten muradına erecek.
Ekranın sevilen isimlerinden olan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı almıştı. Yaklaşık 5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikilinin 8 Haziran'da evleneceği öğrenilmişti.
Ancak şaşırtan haber gelmiş ve Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğünleri ileri bir tarihe ertelenmişti. 20 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başladı. Ünlü çift, düğün mekânı olarak Boğaz’ın gözde otellerinden birini seçti.
“Yasak Elma” dizisindeki efsaneleşmiş ‘Yıldız’ rolü için hem de sinemada canlandırdığı roller gereği çok kez gelinlik giyen Ece, gelinliğine de karar verdi.
Kimseyle pişti olmak istemeyen Ece, gelinliğini dünyaca ünlü Hollywood yıldızları giydiren tasarımcısı Zuhair Murad’dan seçti. Ece'nin düğünden önce gelinliği göstermesi beklenmiyor.