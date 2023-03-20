Eda Ece'nin gelinliği hazır: Düğün için geri sayım başladı

Ancak şaşırtan haber gelmiş ve Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğünleri ileri bir tarihe ertelenmişti. 20 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başladı. Ünlü çift, düğün mekânı olarak Boğaz’ın gözde otellerinden birini seçti.