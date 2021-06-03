Eda Ece'nin kadın hayranlarına güzel, erkek hayranlarına kötü haber
Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olarak Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişki sürdürüyor.
Ünlü oyuncu Eda Ece, son dönemin yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olarak Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişki sürdürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşayarak yeniden barışan çiftten Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile ilişkisi hakkında konuştu.
Kız arkadaşları ile çıktığı tatilden dönen Eda Ece, EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer ile Contemporary İstanbul'a katıldı.
Posta'nın haberine göre Eda Ece, "19 yaşımdayken burada çalışmış, staj yapmıştım. Resme meraklıyım. Yanlış anlamayın; yapmıyorum, alıyorum. Evimde Haluk Akakçe gibi birçok ressamın tabloları var" dedi.