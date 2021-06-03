Eda Ece'nin kadın hayranlarına güzel, erkek hayranlarına kötü haber

Ünlü oyuncu Eda Ece, son dönemin yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olarak Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişki sürdürüyor.