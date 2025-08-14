Eda Taşpınar bu sefer de tangalı yaz tatili pozlarıyla ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin "moda ikonu" olarak tanıdığı ve yaz tatili denince akla gelen ilk ismi olan Eda Taşpınar her yıl yaptığı cesur "yaz geldi" paylaşımlarında bu sene yeni bir adım attı ve çıtayı arşa koydu...
Yaşam tarzıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar yine bir yaz tatili paylaşımıyla gündemde.
Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar yaz tatili pozlarıyla ortalığı adeta kasıp kavurdu.
Geçtiğimiz günlerde üstsüz bir şekilde sere serpe uzanan ünlü ismin o hali yürek hoplatmıştı.
Üzerinde sadece tanga bikinisi olan Eda Taşpınar, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirmişti.
