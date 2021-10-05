Eda Taşpınar tatil pozlarına devam ediyor
Bir süredir Yunanistan’ın tatil adası olarak bilinen Mikanos’ta sıcak havanın tadını çıkaran Eda Taşpınar yeni pozlarını paylaştı.
Bir süredir Yunanistan’ın tatil adası olarak bilinen Mikanos’ta sıcak havanın tadını çıkaran Eda Taşpınar, şimdi ise Volkanik lavların denizle buluşması sonucu oluşan Yunanistan’ın güzel adası Milos’u tercih etti.
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Eda Taşpınar, teknede olduğu bir karesini sosyal medya sayfasından paylaştı.
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Bitmek bilmeyen tatilleri, her zaman bronz teni, iddialı bikini ve mayoları, kusursuz fiziği ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Eda Taşpınar, pandemi yasaklarının kalkmasından sonra tatilden tatile koşuyor.
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Sosyal medya sayfasından sürekli iddialı paylaşımlar yaparak formda vücudundan söz ettiren Eda Taşpınar, şimdi ise Yunanistan’ın Milos isimli adasında tatil yapıyor.
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