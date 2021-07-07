Eda Taşpınar'dan Mikonos pozları
Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan sosyetik güzel Eda Taşpınar yeni paylaşımları ile dikkat çekti.
Tatil denince akla gelen ilk isimlerden olan Eda Taşpınar, şimdilerde Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor.
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Bronz tenini saatlerce güneşin altında yatmaya borçlu olan sosyetik güzel, koronavirüs pandemisi döneminde de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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ÇATIDA GÜNEŞLENDİ
Eda Taşpınar, pandeminin ilk günlerinde evden çıkamayınca çatıya çıkmıştı. Kendine dikkat çeken yeni bir yöntem seçen Taşpınar, bikinisini giymiş ve havlusunu serip, Rumelihisarı'nda bulunan dairesinin çatısında güneşlenmişti.
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Covid 19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yurtdışına çıkamayan 41 yaşındaki güzel, sınırlar açılır açılmaz Meksika'ya gitmiş ve burada iki ay tatil yapmıştı.
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