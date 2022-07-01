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Eda Taşpınar'dan ''pes'' dedirten kalça paylaşımı

Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Eda Taşpınar son "kalça" paylaşımı ile sosyal medyada olay oldu.

Eda Taşpınar'dan ''pes'' dedirten kalça paylaşımı - Resim: 1

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 

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Eda Taşpınar'dan ''pes'' dedirten kalça paylaşımı - Resim: 2

Instagram hesabından düzenli olarak çıktığı tatilleri ve güneşlenirken pozlarını paylaşan güzel isim, son olarak yakın çekim kalçasını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

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Eda Taşpınar'dan ''pes'' dedirten kalça paylaşımı - Resim: 3

Düzgün fiziği, lüks tatilleri ve cesur paylaşımları ile gündemden düşmeyen Eda Taşpınar son paylaşımı, görenleri şaşkına çevirdi.

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Eda Taşpınar'dan ''pes'' dedirten kalça paylaşımı - Resim: 4
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