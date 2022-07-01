Eda Taşpınar'dan ''pes'' dedirten kalça paylaşımı
Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Eda Taşpınar son "kalça" paylaşımı ile sosyal medyada olay oldu.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
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Instagram hesabından düzenli olarak çıktığı tatilleri ve güneşlenirken pozlarını paylaşan güzel isim, son olarak yakın çekim kalçasını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.
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Düzgün fiziği, lüks tatilleri ve cesur paylaşımları ile gündemden düşmeyen Eda Taşpınar son paylaşımı, görenleri şaşkına çevirdi.
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