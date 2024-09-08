Eda Taşpınar'ın yaza vedası olay oldu
Moda ikonu Eda Taşpınar yaz tatilinin son günlerinde yaza veda pozlarıyla ortalığı karıştırdı.
Eda Taşpınar, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Mikanos'ta tatilde olan Taşpınar yine iddialı pozlarına yer verdi.
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Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar bu sefer de yaza veda pozlarıyla gündem oldu.
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Taşpınar, Mykonos'un cazibesinden vazgeçemiyor ve 7 yıldır yaz tatilini burada geçiriyor.
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Taşpınar'ın o paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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