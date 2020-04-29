EDHO yıldızı Oktay Kaynarca'dan veda mesajı!
Dün yayımlandığı yeni bölümünde sezon finali yaparak erkenden ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olma başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yayımladığı bir video ile veda mesajı yayımladı.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sanem Çelik, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin olduğu ATV'nin reytingleri alt üst eden yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün yayımlandığı 165. bölümle izleyicilerine veda etti. Oktay Kaynarca ise sosyal medya hesabından EDHO hayranlarına bir veda mesajı yayımladı.
Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren, Oktay Kaynarca veda paylaşımında, "Sevgili kardeşim Onur Tan bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık" sözlerini sarf etti.
EDHO'nun ünlü yönetmeni Onur Tan da Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "Seyreden, eleştiren, beğenen, beğenmeyen herkesin göz nuruna sağlık iyi ki varsınız. Eylül ayında görüşmek dileklerimizle" notunu paylaştı. Bu gönderiyi Instagram'da gör Sevgili kardeşim @onurtannn bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir .. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık.🙏 oktaykaynarca (@oktaykaynarca)'in paylaştığı bir gönderi (28 Nis, 2020, 2:05ös PDT)