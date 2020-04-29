EDHO yıldızı Oktay Kaynarca'dan veda mesajı!

EDHO'nun ünlü yönetmeni Onur Tan da Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "Seyreden, eleştiren, beğenen, beğenmeyen herkesin göz nuruna sağlık iyi ki varsınız. Eylül ayında görüşmek dileklerimizle" notunu paylaştı. Bu gönderiyi Instagram'da gör Sevgili kardeşim @onurtannn bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir .. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık.🙏 oktaykaynarca (@oktaykaynarca)'in paylaştığı bir gönderi (28 Nis, 2020, 2:05ös PDT)