EDHO'da ezber bozacak gelişme
ATV ekranlarının 6 sezondur heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için final iddiaları kafaları karıştırmıştı. Ancak yönetmen Onur Tan iddialara son noktayı koydu.
Atv'nin 6 sezondur devam eden ve adeta her hanede aileden biri gibi olan EDHO oyuncuları, 7. sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlmeye devam edecek.
Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Zaten kadın karakterlerin az olduğu diziden güçlü bir kadın oyuncu daha gidince EDHO hayranları bu durumdan pek de memnun olmadı.
Dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.
6 sezondur başarılı bir şekilde dizinin yönetmenliğini sürdüren Onur Tan, 7.sezon mesajı da verdi. Birçok dizi hayranı için sürpriz olmayan 7. sezonda da devam edileceğini açıklayan Tan, tüm çalışanlar adına ödülleri aldıklarını hatırlattı.