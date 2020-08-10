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  3. 10 Ağustos 2020 00:22

EDHO'da yeni bölüm müjdesini Oktay Kaynarca verdi

ATV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon, yeni bölüm müjdesi başrolü Oktay Kaynarca'dan geldi.

EDHO'da yeni bölüm müjdesini Oktay Kaynarca verdi

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, herkesin ilgiyle izlediği dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgını nedeniyle 165. bölümde sezon finali yapmak zorunda kaldı. Erken sezon finali, seyirciyi bir hayli üzse de müjdeli haber sonunda geldi. 

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EDHO'da yeni bölüm müjdesini Oktay Kaynarca verdi

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisini sevinçten havalara uçurdu. 

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EDHO'da yeni bölüm müjdesini Oktay Kaynarca verdi

Oktay Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü. Oyuncunun bu paylaşımı hayranlarını epey heyecanlandırdı.

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EDHO'da yeni bölüm müjdesini Oktay Kaynarca verdi

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