Efecan Dianzenza'dan eski eşi Duygu için bir sürpriz hamle daha

Efecan Dianzenza'dan DA aylar sonra çok konuşulacak bir açıklama geldi. Efecan Dianzenza Instagram hesabı üzerinden art arda yaptığı paylaşımlarda 'Hayatımın en büyük hatasıydı' itirafında bulunan Efecan, eski eşi Duygu Çavdar'dan ve tüm sevenlerinden özür dileyerek terapi görmeye başladığını açıkladı. Efecan Dianzenza sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda "Çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım, 16 yıllık ailemi dağıttım." ifadelerini kullandı. Dianzenza, yaşadığı büyük yıkımı şu ifadelerle anlatmıştı: "Belki dışarıdan bana baktığınızda hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz. Öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık var. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını, 16 yıllık ailemi kırdım, dağıttım. 35 yaşıma kadar terapiyi reddettim. 'Ben hallederim' diyen biriydim. Oysa içimde bir volkan birikmişti. İlk kez terapiste gittiğimde yalnızca 'İmdat!' diyebildim. Asıl savaş dışarıda değil, içimdeymiş. Küçük çocuğumla yüzleşmek, hayatımdaki en acı ama en dönüştürücü süreçti. Duygu gibi bir kadını bu dünyada görmedim. Çocuğumun annesi diye söylemiyorum; o benim her şeyim. En başta Duygu’dan, ailemden, dostlarımızdan ve bizi seven herkesten özür diliyorum. Tek varlığım ailem. Onları geri kazanmak için mücadele edeceğim. Kendimi, hatalarımı ve geçmişimi görmek cesaret ister. Bu cesaret bende var. Yeni bir sayfa açıyorum. Bu sürecin sonunda herkesin değiştiğimi göreceğine inanıyorum."