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  3. 06 Haziran 2017 11:02

Efsane komedyen Jim Carrey tanınmaz halde

Dünyaca ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Efsane komedyen Jim Carrey tanınmaz halde

Jim Carrey, çok nadir fotoğraf paylaşımı yaptığı Twitter hesabından bu fotoğrafını yayımladı.

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Efsane komedyen Jim Carrey tanınmaz halde

Kucağında minik bir tavşan ve havuçla poz veren Carrey, uzamış sakallarıyla tanınmaz haldeydi. 55 yaşındaki Kanadalı oyuncunun, uzamış saç ve sakallarıyla ilerleyen yaşını daha görünür hale getirmesi dikkat çekti.

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Efsane komedyen Jim Carrey tanınmaz halde

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına, "Mutlu Paskalyalar, Hamursuz Bayramı ya da sizi sevgi dolu ve neşeli hissettiren her neyse" notunu yazdı.

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Efsane komedyen Jim Carrey tanınmaz halde

Eylül 2015'te eski kız arkadaşı Cathriona White'ın intihar etmesinden sonra ve kendisini kız arkadaşının ölümünden sorumlu tutan ailesiyle mahkemede karşı karşıya geldiği sırada kameralardan uzak kalan 'The Truman Show' filminin yıldızı, uzun süre sonra ilk kez hayranlarının karşısına çıktı.

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