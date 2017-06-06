Efsane komedyen Jim Carrey tanınmaz halde
Dünyaca ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.
Kucağında minik bir tavşan ve havuçla poz veren Carrey, uzamış sakallarıyla tanınmaz haldeydi. 55 yaşındaki Kanadalı oyuncunun, uzamış saç ve sakallarıyla ilerleyen yaşını daha görünür hale getirmesi dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, paylaşımının altına, "Mutlu Paskalyalar, Hamursuz Bayramı ya da sizi sevgi dolu ve neşeli hissettiren her neyse" notunu yazdı.