Efsane otomobil yıllar sonra bulundu
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu, yönetmeni, senaristi Kartal Tibet’in sinemada gerek oyuncu olarak kullandığı, gerekse yönettiği filmlerinde yıllarca sık sık gördüğümüz 1969 model 34 KT 417 plakalı Mercedes marka 280S tipi aracı bulundu.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinin izini sürdüğü araç Sinop’ta bir sanayi sitesinde kaderine terk edilmiş şekilde bulundu. Şaşaalı günlerine tekrar dönebilmesi için üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması ve restore edilmesi gereken otomobile büyük emek verilmesi gerekiyor.
Reyhan (1969), Beklenen Şarkı (1971), Vukuat Var (1972), Bir Pınar Ki (1972), Bir Demet Menekşe (1973), Zambaklar Açarken (1973) gibi birçok filmde gördüğümüz KT (Kartal Tibet) plakalı araç için Ses dergisi, 8 Kasım 1969 tarihli yazısında “Sinema Artistleri İçinde En Lüks Otomobil Kartal Tibet’in” başlığını kullanır.
Yeşilçam’ın efsane ismi, 220 bin liraya satın aldığı Mercedes’i uzun yıllar kullanır. Alındığında beyaz renkte olan lakin 70’li yılların ortalarına doğru Rumelihisarı Mezarlığı’nın önünde bir taksiyle çarpışan aracın ön tarafı paramparça olur. Sigorta yetkilileri 25 bin lira civarında hasarın olduğunu tespit ederken, kaza esnasında aracı ne Kartal Tibet ne de yardımcı rollerde oyunculuk yapan şoförü İhsan Baysal'ın kullandığı belirlenir.
Bebek karakoluna çağrılan Kartal Tibet, ağlayarak “Beni affedin, bir cahillik yaptım” diye yalvaran Ersan Gökbayrak adında bir şahısla karşılaşır karakolda. Bu kişi otomobilin durduğu garajın gece bekçisidir. Gece içki içmiş ve Boğaz’da dolaştıktan sonra garaja dönerken Rumelihisarı Mezarlığı’nın başladığı yerde Chevrolet marka bir taksiye çarpar ve aracın ön tarafı ciddi hasar alır.