Efsane otomobil yıllar sonra bulundu

Yeşilçam’ın efsane ismi, 220 bin liraya satın aldığı Mercedes’i uzun yıllar kullanır. Alındığında beyaz renkte olan lakin 70’li yılların ortalarına doğru Rumelihisarı Mezarlığı’nın önünde bir taksiyle çarpışan aracın ön tarafı paramparça olur. Sigorta yetkilileri 25 bin lira civarında hasarın olduğunu tespit ederken, kaza esnasında aracı ne Kartal Tibet ne de yardımcı rollerde oyunculuk yapan şoförü İhsan Baysal'ın kullandığı belirlenir.

