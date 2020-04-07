Efsane oyuncu hayatını kaybetti
1964 yapımı James Bond filmi Goldfinger'da (Altın Parmak) canlandırdığı Pussy Galore rolüyle akıllarda yer edinen Honor Blackman 94 yaşında hayata veda etti.
1964 yapımı James Bond filmi Goldfinger'da (Altın Parmak) canlandırdığı Pussy Galore rolüyle akıllarda yer edinen Honor Blackman 94 yaşında hayata veda etti.
İngiliz oyuncunun ailesi, ünlü oyuncunun zannedildiği gibi corona virüsten değil, doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.
Aile, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Blackman'i "Güzellik, akıl ve yeteneğin sıra dışı bir birleşimi olan sevgili anne ve büyükannemiz" olarak tanımlayarak şunları söyledi: