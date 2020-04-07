  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Nisan 2020 17:20

Efsane oyuncu hayatını kaybetti

1964 yapımı James Bond filmi Goldfinger'da (Altın Parmak) canlandırdığı Pussy Galore rolüyle akıllarda yer edinen Honor Blackman 94 yaşında hayata veda etti.

Efsane oyuncu hayatını kaybetti

1964 yapımı James Bond filmi Goldfinger'da (Altın Parmak) canlandırdığı Pussy Galore rolüyle akıllarda yer edinen Honor Blackman 94 yaşında hayata veda etti.

1/ 8
Efsane oyuncu hayatını kaybetti

İngiliz oyuncunun ailesi, ünlü oyuncunun zannedildiği gibi corona virüsten değil, doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

2/ 8
Efsane oyuncu hayatını kaybetti

Aile, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Blackman'i "Güzellik, akıl ve yeteneğin sıra dışı bir birleşimi olan sevgili anne ve büyükannemiz" olarak tanımlayarak şunları söyledi:

3/ 8
Efsane oyuncu hayatını kaybetti

"Honor Blackman'in 94 yaşında ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Lewes, Sussex'teki evinde, ailesi yanındayken, doğal sebeplerden ötürü huzur içinde hayata veda etti. O çok sevildi ve iki çocuğu Barnaby ve Lottie ile torunları Daisy, Oscar, Olive ve Toby tarafından çok özlenecek."

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM