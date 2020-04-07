Efsane oyuncu hayatını kaybetti

"Honor Blackman'in 94 yaşında ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Lewes, Sussex'teki evinde, ailesi yanındayken, doğal sebeplerden ötürü huzur içinde hayata veda etti. O çok sevildi ve iki çocuğu Barnaby ve Lottie ile torunları Daisy, Oscar, Olive ve Toby tarafından çok özlenecek."