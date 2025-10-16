Efsane yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı
Televizyon ekranalrında yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden hatta aynı yayın dönemi için 2 farklı kanala transfer olarak bir rekora imzasını atan Turnike programının sunucusu Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı...
Televizyon ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Turnike adlı yarışma programının sunucusu Güner Ümit'in son hali gündem oldu.
1 / 4
Yarışmada yaptığı gaflarla da zaman zaman tepki çeken ünlü sunucu Güner Ümit esprinin dozunu kaçırıp skandal ifadeler kullandıktan sonra hem kendisi hem de Turnike yarışma programı tarih olmuştu.
2 / 4
Turnike yarışma programları ile reyting rekorları kıran Güner Ümit Güner Ümit, uzun süredir gözlerden uzaktaki yaşantısını sürdürüyor.
3 / 4
Yıllardır kameraların karşısına çıkmayan Güner Ümit bir doktor ziyaretinde doktoruyla birlikte çekildiği bu fotoğrafla yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
4 / 4