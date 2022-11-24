Ekran efsanesi ''1 Kadın 1 Erkek'' geri geliyor
Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolünde olduğu '1 Kadın 1 Erkek', 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.
Ünlü oyuncu Demet Evgar ve Emre Karayel'in oynadığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisi ekranlara geri dönüyor.
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Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisinin ekranlara geri döneceğini duyurdu.
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Evgar, konuya ilişkin resmi Twitter hesabından "Yakında" notuyla bir paylaşımda bulundu.
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Kanada yapımı "Un gars, une fille" dizisinden uyarlanan dizi, Ozan karakteri ile Zeynep karakterinin ilişkileri üzerinden yaşadıklarını konu alıyor.
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