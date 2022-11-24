  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. ''Aile yapısını bozuyor'' diye karalanmıştı... Ekranların efsanesi geri dönüyor!

Ekran efsanesi ''1 Kadın 1 Erkek'' geri geliyor

Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolünde olduğu '1 Kadın 1 Erkek', 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.

Ekran efsanesi ''1 Kadın 1 Erkek'' geri geliyor - Resim: 1

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve Emre Karayel'in oynadığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisi ekranlara geri dönüyor. 

1 / 26
Ekran efsanesi ''1 Kadın 1 Erkek'' geri geliyor - Resim: 2

Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisinin ekranlara geri döneceğini duyurdu. 

2 / 26
Ekran efsanesi ''1 Kadın 1 Erkek'' geri geliyor - Resim: 3

Evgar, konuya ilişkin resmi Twitter hesabından "Yakında" notuyla bir paylaşımda bulundu.

3 / 26
Ekran efsanesi ''1 Kadın 1 Erkek'' geri geliyor - Resim: 4

Kanada yapımı "Un gars, une fille" dizisinden uyarlanan dizi, Ozan karakteri ile Zeynep karakterinin ilişkileri üzerinden yaşadıklarını konu alıyor.

 

4 / 26