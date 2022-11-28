Ekran efsanesi Arka Sokaklar'ı da ekonomik kriz vurdu! Sürpriz karar açıklandı
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisinin kanalı değişiyor. Yıllardır Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizi, ödeme sorunu nedeniyle artık başka bir kanalda yayınlanacak.
Kanal D ekranlarında Cuma günlerinin vazgeçilmezi Arka Sokaklar’ın yapımcısı ile Demirören Medya’nın bir süredir ödeme konusunda sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Artan maliyetler ve Kanal D’den verilen uzun vadeli çekler yapımcı Erler Filmi zor durumda bıraktı.
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Nakit akışı sebebiyle teknik ekibe ve bazı oyunculara ödemelerin sürekli aksaması zaman zaman sorunlara neden oldu.
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Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara verildi.
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