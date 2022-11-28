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Ekran efsanesi Arka Sokaklar'ı da ekonomik kriz vurdu! Sürpriz karar açıklandı

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisinin kanalı değişiyor. Yıllardır Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizi, ödeme sorunu nedeniyle artık başka bir kanalda yayınlanacak.

Ekran efsanesi Arka Sokaklar'ı da ekonomik kriz vurdu! Sürpriz karar açıklandı - Resim: 1

Kanal D ekranlarında Cuma günlerinin vazgeçilmezi Arka Sokaklar’ın yapımcısı ile Demirören Medya’nın bir süredir ödeme konusunda sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Ekran efsanesi Arka Sokaklar'ı da ekonomik kriz vurdu! Sürpriz karar açıklandı - Resim: 2

Artan maliyetler ve Kanal D’den verilen uzun vadeli çekler yapımcı Erler Filmi zor durumda bıraktı.

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Ekran efsanesi Arka Sokaklar'ı da ekonomik kriz vurdu! Sürpriz karar açıklandı - Resim: 3

Nakit akışı sebebiyle teknik ekibe ve bazı oyunculara ödemelerin sürekli aksaması zaman zaman sorunlara neden oldu.

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Ekran efsanesi Arka Sokaklar'ı da ekonomik kriz vurdu! Sürpriz karar açıklandı - Resim: 4

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara verildi.

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