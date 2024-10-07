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Ekranda yaprak dökümü: İddialı dizi erken final yapıyor

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kötü Kan dizisi reytinglerde başarı yakalayamadı. Dizi 6. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Ekranda yaprak dökümü: İddialı dizi erken final yapıyor - Resim: 1

NTC Medya'nın NOW için çektiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Kötü Kan" dizisi, cuma akşamları yaşanan büyük rekabete dayanamayarak final kararı aldı. İzleyicilerin beğenisini toplayan dizi, 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

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Ekranda yaprak dökümü: İddialı dizi erken final yapıyor - Resim: 2

Bu hafta dizi dünyasında peş peşe gelen final haberleri de dikkat çekti. ATV'nin "Kör Nokta" ve Kanal D'nin "Taş, Kağıt Makas" dizilerinin ardından, dün 5. bölümü yayınlanan "Kötü Kan" dizisi de final kararı aldı. 

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Ekranda yaprak dökümü: İddialı dizi erken final yapıyor - Resim: 3

6. bölümde veda edecek olan dizi, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı ve Arka Sokaklar gibi güçlü yapımlarla rekabet ediyordu.

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Ekranda yaprak dökümü: İddialı dizi erken final yapıyor - Resim: 4

Kötü Kan'ın finalinin ardından, dizinin yerine Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı TMC Film imzalı "Gizli Bahçe" dizisi 18 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni projeye olan ilgi şimdiden merakla bekleniyor.

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