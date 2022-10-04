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  4. Ekranda yaprak dökümü! TRT dizisi final yapıyor

Ekranda yaprak dökümü! TRT dizisi final yapıyor

Reytinglere yenilen bir dizi daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Ekranda yaprak dökümü! TRT dizisi final yapıyor - Resim: 1

Ekranda yaprak dökümü devam ediyor. Kusursuz Kiracı dizisinin ardından bir dizi daha ekranlara veda ediyor. 

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Ekranda yaprak dökümü! TRT dizisi final yapıyor - Resim: 2

TRT’nin Birol Güven imzalı projesi “Mükemmel Eşleşme” dizisi için final kararı alındı.

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Ekranda yaprak dökümü! TRT dizisi final yapıyor - Resim: 3

Birol Güven ekibe dizinin 13. bölümde final yapacağını duyurdu. 

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Ekranda yaprak dökümü! TRT dizisi final yapıyor - Resim: 4

Emre Kavuk’un yönettiği dizide Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral oynuyordu.

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