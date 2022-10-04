Ekranda yaprak dökümü! TRT dizisi final yapıyor
Reytinglere yenilen bir dizi daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Ekranda yaprak dökümü devam ediyor. Kusursuz Kiracı dizisinin ardından bir dizi daha ekranlara veda ediyor.
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TRT’nin Birol Güven imzalı projesi “Mükemmel Eşleşme” dizisi için final kararı alındı.
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Birol Güven ekibe dizinin 13. bölümde final yapacağını duyurdu.
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Emre Kavuk’un yönettiği dizide Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral oynuyordu.
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