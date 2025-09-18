  1. Anasayfa
  4. Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya 2'nci sezonunun ilk bölümüyle ekranlara geri dönerken, dizi sosyal medyada gündem oldu.

Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu - Resim: 1

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya 14. bölümüyle dün akşam 2. sezona başladı. 

Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu - Resim: 2

Eşref Rüya dizisine yeni sezonda diziye birçok yeni isim kadroya katıldı. Levent Özdilek, Taner Rumeli, Galip Erdal, Muttalip Müjdeci ve Ebru Nil Aydın gibi oyuncular yeni sezonda Eşref Rüya dizisinde izleyicilerle buluştu.

Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu - Resim: 3

Taner Rumeli, dizide karizmatik ve intikam tutkusu ile dikkat çeken Dinçer Burçay karakterini canlandırıyor.

Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu - Resim: 4


Yeni bölümle seyirciyle buluşan dizi sosyal medyada gündem oldu.

