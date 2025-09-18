Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu
Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya 2'nci sezonunun ilk bölümüyle ekranlara geri dönerken, dizi sosyal medyada gündem oldu.
Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya 14. bölümüyle dün akşam 2. sezona başladı.
Eşref Rüya dizisine yeni sezonda diziye birçok yeni isim kadroya katıldı. Levent Özdilek, Taner Rumeli, Galip Erdal, Muttalip Müjdeci ve Ebru Nil Aydın gibi oyuncular yeni sezonda Eşref Rüya dizisinde izleyicilerle buluştu.
Taner Rumeli, dizide karizmatik ve intikam tutkusu ile dikkat çeken Dinçer Burçay karakterini canlandırıyor.
Yeni bölümle seyirciyle buluşan dizi sosyal medyada gündem oldu.
