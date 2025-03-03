Ekranlara geri dönen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz

Yangının ardından ekranlara ara veren dizi tadilat çalışmaları tamamlanınca ekranlara geri dönse de bu sefer de ünlü edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) 8 torunundan 6’sı, dizinin aile bireylerinin özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle yapım şirketine karşı dava ile birlikte tedbir kararıyla bir kez daha ekranlardan uzak kalmıştı.