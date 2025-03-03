Ekranlara geri dönen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yeni kriz
Mahkeme kararıyla yayınlanması durdurulan ardından da verilen yayın ve çekim yasağı kaldırılıp dün akşam yeniden izleyicisiyle buluşan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisine yine ekran molası verebilir...
NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk 3 bölümüyle reytinglere hızlı bir giriş yapan Şakir Paşa Ailesi Mıcizeler ve Skandallar adlı dizinin çekildiği Şakir Paşa Köşkü tamamen yanmıştı. Yangın nedeniyle Now TV'de yayınlanan dizinin çekimlerine zorunlu olarak ara verilmişti.
Yangının ardından ekranlara ara veren dizi tadilat çalışmaları tamamlanınca ekranlara geri dönse de bu sefer de ünlü edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) 8 torunundan 6’sı, dizinin aile bireylerinin özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle yapım şirketine karşı dava ile birlikte tedbir kararıyla bir kez daha ekranlardan uzak kalmıştı.
Hatırlanacağı gibi ünlü edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) 8 torunundan 6’sı, dizinin aile bireylerinin özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle yapım şirketine karşı dava açmıştı. Mahkemenin aldığı tedbir kararı sonucu, dizi yayın akışından çıkarılmış, hatta resmi platformlardan tamamen kaldırılmıştı. Resmî YouTube hesabındaki tüm bölümler silinirken, Now TV’nin (eski Fox TV) internet sitesinden de dizinin tüm içerikleri kaldırılmıştı.
NOW TV'nin başrollerinde Vahide Perçin ve Fırat Tanış’ın yer aldığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisiyle ilgili yaşanan hukuki kriz sonunda bitti ve sevilen dizi dün akşam yeniden izleyicisiyle buluştu.