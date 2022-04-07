Ekranlara geri dönme kararı alan Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Etiler'de iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken yeni projenin müjdesini verdi.
Etiler'de objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil, yeni projesinin müjdesini verdi.
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir restoranda iftar için bir araya geldi.
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Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu belirtti.
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Erbil, kariyerinde bir ilk yaparak YouTube kanalı açmayı düşündüğünü ifade etti.
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