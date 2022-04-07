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Ekranlara geri dönme kararı alan Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Etiler'de iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken yeni projenin müjdesini verdi.

Ekranlara geri dönme kararı alan Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak - Resim: 1

Etiler'de objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil, yeni projesinin müjdesini verdi.

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Ekranlara geri dönme kararı alan Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak - Resim: 2

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir restoranda iftar için bir araya geldi.

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Ekranlara geri dönme kararı alan Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak - Resim: 3

Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu belirtti.

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Ekranlara geri dönme kararı alan Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak - Resim: 4

Erbil, kariyerinde bir ilk yaparak YouTube kanalı açmayı düşündüğünü ifade etti.

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