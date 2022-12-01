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  4. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur programının nerede yayınlanacağı belli oldu

Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur programının nerede yayınlanacağı belli oldu

Ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur programı yeniden çekilmeye başlayacak.

Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur programının nerede yayınlanacağı belli oldu - Resim: 1

Her bölümü olay olan izdivaç programların en sansasyoneli Kısmetse Olur programı yeniden başlayacak.

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Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur programının nerede yayınlanacağı belli oldu - Resim: 2

Programın sevenleri Kısmetse Olur'un nerede yayınlanacağını merak ediyordu. 

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Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur programının nerede yayınlanacağı belli oldu - Resim: 3

Programın EXXEN'de yayınlanacağı iddia edilmişti. 

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Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur programının nerede yayınlanacağı belli oldu - Resim: 4

Ancak Kısmetse Olur'un YouTube'da yayınlanacağı öğrenildi. Adı ise Kısmetse olur: Aşkın Gücü olacak. 

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