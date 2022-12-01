Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur programının nerede yayınlanacağı belli oldu
Ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur programı yeniden çekilmeye başlayacak.
Her bölümü olay olan izdivaç programların en sansasyoneli Kısmetse Olur programı yeniden başlayacak.
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Programın sevenleri Kısmetse Olur'un nerede yayınlanacağını merak ediyordu.
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Programın EXXEN'de yayınlanacağı iddia edilmişti.
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Ancak Kısmetse Olur'un YouTube'da yayınlanacağı öğrenildi. Adı ise Kısmetse olur: Aşkın Gücü olacak.
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