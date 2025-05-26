Ekranların 46 yaşındaki güzel oyuncusu Ebru Özkan Saban gençlik sırrını açıkladı

Kadınlara yönelik güzellik algılarına dair görüşlerini de paylaşan Saban, "Bu algı çocuk yaşlarda başlıyor. Bunun küçük yaştan itibaren ailelerin dikkatli davranmasıyla önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz, özendirmemekte fayda var. Maalesef belirli bir kalıba sokulmaya çalışılıyoruz. Karakterize ve ırksal kimliklerimizi kaybetmemiz üzerine bir estetik algısı var. Herkes birbirine benzemeye başladı ve bu 'güzellik' olarak algılanıyor" demişti.