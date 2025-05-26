Ekranların 46 yaşındaki güzel oyuncusu Ebru Özkan Saban gençlik sırrını açıkladı
Ekranların sevilen dizisi Can Borcu'nun Handan'ı Ebru Özkan Saban, yıllara meydan okuyan güzelliğinin ve gençlik sırrını açıkladı.
Bugüne kadar rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren 46 yaşındaki Ebru Özkan Saban yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Şimdilerde Mine Tugay, Cüneyt Mete ve Bülent İnal gibi başarılı isimlerin bir arada olduğu Can Borcu adlı dizide Handan karakterine hayat veren güzel oyuncunun gençlik sırrı da ortaya çıktı.
Yaklaşık 9 yıldır meslektaşı Ertan Saban ile evli olan oyuncu, "Uzun zamandır ekrandasınız ama yaş almayan oyuncuların başında geliyorsunuz. Bunun sırrı nedir?" sorusuna, "Aslında gayet olgunluğumu gösterdiğim bir yaştayım. Sadece enerji olarak daha dinamik olduğum söylenebilir. Bunun sırrı; hayat enerjim, mutluluğum, huzurum, rutinlerim, çalışma isteğim ve yaşama sevincim" yanıtını vermişti.
Kadınlara yönelik güzellik algılarına dair görüşlerini de paylaşan Saban, "Bu algı çocuk yaşlarda başlıyor. Bunun küçük yaştan itibaren ailelerin dikkatli davranmasıyla önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz, özendirmemekte fayda var. Maalesef belirli bir kalıba sokulmaya çalışılıyoruz. Karakterize ve ırksal kimliklerimizi kaybetmemiz üzerine bir estetik algısı var. Herkes birbirine benzemeye başladı ve bu 'güzellik' olarak algılanıyor" demişti.