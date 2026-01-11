Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra Muhteşem Yüzyıl itirafı
Artık 88 yaşında olan Türk sinemasının ve dizilerin yaşlanmayan güzeli Nebahat Çehre yıllar önce önce Valide Sultan'ı canlandırdığı reyting rekortmeni Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti.
15 yaşında Türkiye Güzeli seçilerek, Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden 76 yaşındaki Nebahat Çehre tarzıyla da dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.
Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Nebahat Çehre TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yasemin Bozkurt'un sorularını cevaplayan Nebahat Çehre Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Valide Sultan karakterinin ölüm sahnesini bugüne kadar hiç izlemediğini itiraf etti.
Yasemin Bozkurt’un ısrarı üzerine sahneyi ilk kez stüdyoda izleyen Çehre, "Ölüme tahammül edemiyorum" diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Mezarlıklara gitmekten çekindiğini, cenazelerde ise yalnızca camideki törenlere katılabildiğini belirten usta oyuncu, ölümden nedenini bilmediği bir şekilde korktuğunu ve bu hissi bir türlü yenemediğini ifade etti.