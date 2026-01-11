Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra Muhteşem Yüzyıl itirafı

Yasemin Bozkurt’un ısrarı üzerine sahneyi ilk kez stüdyoda izleyen Çehre, "Ölüme tahammül edemiyorum" diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Mezarlıklara gitmekten çekindiğini, cenazelerde ise yalnızca camideki törenlere katılabildiğini belirten usta oyuncu, ölümden nedenini bilmediği bir şekilde korktuğunu ve bu hissi bir türlü yenemediğini ifade etti.