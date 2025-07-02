Ekranların bir iddialı dizisinin daha fişi çekildi: Erken final yapacak!d
NOW TV ekranlarında yayınlanan Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için final kararı verildi.
Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Now Tv'nin iddialı dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'ten kötü haber geldi.
Önce hikayesi daha sonra yayın günü değiştirilen Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi bu değişikliklere rağmen reyting yarışında geride kalınca dizinin ipi çıktı.
Hatırlanacağı gibi Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde başrol Alperen Duymaz projeye veda etmiş daha sonra diziden diğer oyuncular da çıkarılmıştı.
Hilal Saral’ın yönettiği diziye usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle birlikte hikaye değişikliği yapıldı. Yeni oyuncular, yeni hikaye ve yeni yayın günü seçilen dizi yine de istediği başarıyı elde edemedi.