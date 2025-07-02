Ekranların bir iddialı dizisinin daha fişi çekildi: Erken final yapacak!d

Hatırlanacağı gibi Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde başrol Alperen Duymaz projeye veda etmiş daha sonra diziden diğer oyuncular da çıkarılmıştı.