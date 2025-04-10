Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için karar verildi
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin veda etmesinn ardından dizinin final yapacağına dair iddialar için dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin veda etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesi bittiği ve diziden bu yüzden ayrıldığı iddiaları sonrasında dizinin final yapacağı söylentileri yayılmaya başladı.
Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut dizi hakkındaki tüm iddialara açıklık getirdi.
Turgut, "Sibel hanımla 96 bölüm birlikte çalıştık. Bu işten ayrılacağı bir ay önceden belliydi, Sibel hanım da biliyordu. 'Son hafta senaryo gitti, orada öğrendi' diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ayrıca çok da dostane, çok da güzel ayrıldık. Tekrar birlikte bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Biz üç senedir birlikte bir yol yürümüşüz, büyük bir saygı var. Asla bir saygısızlık söz konusu değil” ifadelerini kullandı.